Sindicato de docentes en Córdoba prevé que clases en agosto sean virtuales

No hay las condiciones para que el ciclo escolar inicie de manera presencial en agosto, por lo que se analiza con autoridades que reinicien de forma virtual y en aquellos lugares donde no hay la tecnología se den las herramientas necesarias para no perder clases, informó el secretario general del Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV), Jose Arturo Hernández Martínez.



Explicó que en breve recibirán la información necesaria por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) pero reiteró que lo más seguro es que el ciclo escolar inicie de manera virtual y esperarán a que haya semáforo verde para el presencial.



Mencionó que hay docentes de más de 70 años, otros hipertensos, diabéticos o con enfermedades crónico degenerativas, por lo cual no pueden exponerse a ser contagiados y por ello deben ser bastante cuidadosos.



Ante ello, también llamó a la ciudadanía a acatar las indicaciones del Sector Salud y en la medida de lo posible quedarse en casa para salir más rápido de la contingencia pues de seguir así no hay fecha para que esto termine y regrese todo a la normalidad.