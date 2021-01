Sindicato de Ferrocarrileros confirma que disidencia conforma nueva organización

La intención que tienen algunos ferrocarrileros de conformar un nuevo sindicato en nada afecta al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), señaló el dirigente de la Sección 20, Hermilo Merino Bello.



Recordó que la Ley permite esa posibilidad y es decisión de cada quién afiliarse al gremio que considere conveniente.



Agregó que de surgir un nuevo gremio tampoco afecta en nada al STFRM, pues éste tiene su contrato colectivo, sus estatutos y sus sedes, y de constituirse otro, tendría que hacer su convenio para la revisión de contrato, integrar sus estatutos internos y establecer sus propias instalaciones, ya que es un error pensar que les van a quitar a ellos sus oficinas, pues se trataría de entidades diferentes.



Señaló que la mayoría de los trabajadores está con su dirigente nacional, Víctor Flores, quien cada vez que viene recibe muchas manifestaciones de apoyo y de aprecio.



Sobre la denuncia que interpuso en su contra un ex maquinista, quien lo acusó por despido injustificado y amenazas, mencionó que la misma fue desestimada por la Fiscalía pues no pudo comprobar sus acusaciones, mientras que él se defendió entregando todas las pruebas necesarias para demostrar que no incurrió en ninguna acción indebida.