Sindicato de Limpia Pública de Xalapa espera que Ayuntamiento cumpla acuerdos

El secretario general del Sindicato de Solidaridad Urbana-FATEV de Limpia Pública del Ayuntamiento de Xalapa, Guillermo Caballero de Jesús, comentó que tras su paro de labores este lunes, esperan tener las soluciones prometidas por las autoridades municipales en la recién minuta firmada, incluyendo las de años pasados.



"El día del paro de brazos caídos en Limpia Pública, justo eso se acordó, que se contemplarán las minutas que se firmaron anteriormente, fue una de 2018 y otra 2019. En una de esas se pedía la reparación de unidades, la compra de neumáticos, pago de estímulos a inspectores, se acordó con Jurídico el volver con esas minutas porque ya no podemos seguir esperando".



Comentó que el día lunes, al mantener diálogo con los directores, se estipuló que las peticiones se resolverían este jueves y de no tener solución, podrían contemplar volver a manifestarse.



"Tendríamos que ver porque hay muchas necesidades, podríamos estar otra vez de brazos caídos. Estos no es aspecto político, nosotros no vemos los colores y siempre hemos tenido compromiso con la institución y la gente. Todo lo que se acordó fue en presencia de los trabajadores y se aseguró que sería el día jueves".



El líder sindical resaltó que la petición principal era que a los 60 voluntarios pudieran contemplarse en contratos temporales y recibir un pago formal, siempre y cuando llevaran años laborando en la unidades. Además de la entrega de insumos, pago de horas extras, mantenimiento de camiones y mejoras en el camino hacia el relleno sanitario.



Caballero de Jesús aseguró que hasta el momento no hay personal de dicha área contagiado por COVID-19 o sospechoso, pues se están tomando la medidas sanitarias en el tratamiento y recolección de los residuos.



"Hasta ahorita, en los compañeros que tenemos de recolección, no hay ningún caso".



Respecto a la basura que se ha generado durante la contingencia, lamentó que se haya aumentado la generación de residuos sólidos en las viviendas.



"Lo que nos disminuyó en los negocios del centro histórico, aumentó en las viviendas de las colonias", finalizó.