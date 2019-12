Sindicato de Limpia solicita a capitalinos no tirar artefactos pirotécnicos a la basura

El secretario general del Sindicato de Solidaridad Urbana de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa, Guillermo Caballero de Jesús, exhortó a la población a no tirar a la basura ningún tipo de pirotecnia.



Lo anterior, dado que la basura “se calienta” y en contacto con el material de pirotecnia, podría explotar y causar incendios y daños dentro de los camiones recolectores de Limpia Pública.



“Dentro del calor de la basura se puede llegar a incendiar, ahorita no tanto pero en años anteriores se detectaban demasiados (residuos de este tipo) y siempre es un riesgo para nosotros como trabajadores”, refirió el dirigente de los trabajadores de recolección de basura.



Admitió que si bien tras los festejos del 25 no encontraron restos de pirotecnia en la basura, no descartó que con la “quema del viejo” pueda aumentar la cantidad de desechos por pirotecnia.



“Ahora en el día 24 bajó muchísimo pero con anterioridad se veían muchos 'cuetes', nos tiraban hasta por bolsas en las unidades recolectoras, ahorita bajó todo eso, parece que hay más conciencia de parte de la ciudadanía”.



Por lo anterior, exhortó a la población a no utilizar, ni desechar artefactos como chispitas, palomas, bazookas y buscapiés.