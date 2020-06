Sindicato de SEMARNAT todavía no sabe sobre recortes federales

Al momento, no existe un anuncio oficial sobre recortes al presupuesto operativo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), aseguró el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).



"A mi las autoridades (de CONAFOR y de la CONANP) no me han comentando que van a reducir; eso fue por parte del Gobierno que dio el anuncio pero no han notificado algo así; todos están trabajando normal", dijo el dirigente de la Sección 55 del Sindicato, Ramsés Galicia Montes.



No obstante, no descartó programar una reunión con las autoridades federales para abordar el tema de la reducción y delimitar cómo se aplicará.



Señaló que salvo el personal de alta vulnerabilidad, los trabajadores de los entes sectorizados a SEMARNAT continúan sus labores de manera normal, sobre todo los brigadistas de incendios forestales de CONAFOR.



"Los compañeros siguen laborando igual, no sé (si el recorte) se vaya a dar terminando esto este mes y venga la reducción. Vamos a suponer que fuera 75 por ciento, ahí sí les pegaría", dijo.



A lo que añadió que entonces las dependencias deberán ajustarse para analizar en donde impactarán en menor medida los recortes.