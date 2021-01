Sindicato de Transportistas refuerza medidas sanitarias contra COVID, en Zongolica

Debido al aumento en los casos de COVID-19 que se ha visto en los últimos días, transportistas consideraron que la situación podría mantenerse complicada medio año más.



Adán Sandokan Hermández Vallejo, presidente del Sindicato de Transportistas Multimodal de la Sierra de Zongolica mencionó que en el tema de la pandemia se ve todos los días que siguen surgiendo más casos e incluso las autoridades han dado cuenta de ese repunte.



Consideró que esto sólo deja ver que no está controlado el tema de la pandemia, pero al menos los agremiados a este sindicato no bajan la guardia ni escatiman en las medidas sanitarias.



Hernández Vallejo indicó que a los conductores se les exige que mantengan el uso del cubrebocas.



Agregó que se está proporcionando el gel antibacterial, las unidades son sanitizadas diariamente y todo ello es un gasto, pero se tiene que anteponer la salud de los trabajadores y de los usuarios.



Reconoció que este es un tema que les preocupa, pues si se siguen incrementando los contagios se restringirán actividades y nuevamente bajará la cantidad de usuarios, lo cual esperan no suceda.