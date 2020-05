Sindicato del Ayuntamiento de Xalapa descarta problemas con pagos

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa, Rolando Ortega Salazar, expuso que los salarios, prestaciones y bonos de los trabajadores no se han visto vulnerables o cancelados a causa de la pandemia.



"Se han respetado las prestaciones y los salarios de los trabajadores y lo hago públicamente agradeciendo al Presidente Municipal, de que no se han visto afectados en ninguna prestación", dijo.



Mencionó que el bono del Día de las Madres se pagó de manera puntual para las trabajadoras el Ayuntamiento.



"Se cumplió con el estímulo de la madre, estén o no trabajando. Hoy es día de catorcena y se depositó a todos los que tienen su plástico. Hoy cobran los que se les paga en efectivo. No se han visto afectados los pagos".



Para finalizar, dio a conocer que recientemente se aprobó una cláusula, en la cual, se les otorgará a los empleados el estímulo del Día del Padre.