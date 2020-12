Sindicato del ISSSTE en Poza Rica bloquea a empleados por manifestarse, acusan

Por la desigualdad en el derecho a una plaza como trabajador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuatro aspirantes señalan a la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Petra Carreón Muñoz, ya que tuvo reunión en Poza Rica para informar sobre las designaciones realizadas y no fueron tomadas en cuenta por haber realizado una protesta en abril pasado.Las trabajadoras Raquel T. S., Liliana R. V., Erika R. E., Rosario H. S. y Adriana H. A. entregaron una acta administrativa de hechos ante la omisión de ser informadas por su dirigente sindical y su delegada local sobre la reunión informativa, realizada en instalaciones del hospital del ISSSTE de Poza Rica el pasado 30 de noviembre, donde fueron exhibidas por medio de diapositivas para dar a conocer el proceso de impugnación que realizan estas trabajadoras ante la Subcomisión Mixta de la Bolsa de Trabajo, con sede en Xalapa.De acuerdo con oficio obtenido con información de las trabajadoras, esta situación obedece a que en abril pasado dieron a conocer a través de una manifestación pacífica que se realiza en el sindicato de dirige Petra Carreón falta de transparencia en el proceso para asignar plazas, ya que para Poza Rica en los últimos años son beneficiados trabajadores que no pertenecen a la zona norte de Veracruz.Al ser evidenciadas por el proceso de impugnación ante sus compañeros, las trabajadoras consideran que se les violan derechos de confidencialidad ya que son situaciones que se realizan internamente.Exponen en el documento que la líder sindical en Veracruz dio a conocer que todo trabajador que haya realizado el proceso de impugnación no sería beneficiado en la nueva lista de plazas otorgadas para la entidad, lo cual se tomó como un posible acto de intimidación para el resto de los trabajadores que en espera de una plaza pierda toda esperanza por realizar este tipo de protocolos que rebasa la autoridad de Petra Carreón.Por esta razón, se entregó el acta de hechos ante las autoridades internas del gremio sindical, a nivel nacional, por considerar que se cometen atropellos en sus derechos laborales ya que aseguran que la líder sindical amenazó con “rifar” las plazas si alguna de las aspirantes resultaba beneficiada con la asignación.