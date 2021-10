Sindicato del Monte de Piedad sigue negociando aumento salarial

El dirigente de la Sección 5 del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Nacional Monte de Piedad, Adán Romero Benítez, informó que aunque a las cero horas de este martes se colocaron las banderas rojinegras en las sucursales del Montepío en Orizaba, 10 minutos después se quitaron pues se acordó una prórroga para el próximo jueves por la tarde.El representante sindical explicó que cada año se tiene revisión salarial y de Contrato Colectivo y a la fecha no hay acuerdo con la administración porque no quiere ceder en nada.Indicó que la molestia principal es que pretenden desaparecerles su Contrato Colectivo porque les dicen que tiene más de 50 año y es obsoleto, lo cual es mentira porque cada revisión se actualiza.Señaló que la administración lo que busca es desaparecer sus beneficios y firmen un nuevo contrato.Agregó que en esta revisión están solicitando incremento salarial del 10 por ciento, apoyo de lentes y pago de marcha.Comentó que aunque se llegue a estallar la huelga el próximo jueves, los pignorantes no deben preocuparse, pues sus prendas quedan bajo resguardo y están a salvo.