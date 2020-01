Sindicato Estatal de Trabajadores de UV quiere su aumento de 20%

20 por ciento de incremento al salario, solicitó el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Universidad Veracruzana (SETSUV), informó la rectora de la Casa de Estudios, Sara Ladrón de Guevara González.



Refirió que la propuesta del gremio se va a estudiar y la Universidad hará un ofrecimiento que no lastime sus finanzas.



Reconoció que la insolvencia de muchas de las escuelas públicas es una de las consecuencias de otorgar a sus dirigentes sindicales beneficios por encima de las capacidades monetarias.



"Es el tiempo que cada año corresponde a los emplazamiento a huelga de nuestros Sindicatos con el fin de revisión contractual en el presente año y en este momento estamos en la negociación con el SETSUV y estamos emplazados a huelga como cada año", dijo.



Indicó que la previsión de la Universidad es esforzarse para evitar el estallamiento de huelga.



"Pondremos nuestro mejor esfuerzo institucional con base a nuestras capacidades, porque hay que decirlo: algunas de estas universidades con problemas estructurales corresponden que en tiempos de negociación se otorgaron por encima de sus capacidades financieras y eso no podemos hacerlo porque sería no cumplir con los compromisos contractuales", dijo.



Indicó que la UV otorgará una mejora en las remuneraciones de los trabajadores, siempre y cuando no se comprometa la solvencia financiera.



"De tal forma que podamos dar certeza a la formación de los estudiantes y a las actividades de la Universidad, sin tener un problema como en el resto de las universidades" indicó.