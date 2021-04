Sindicato Independiente del ISSSTE acusa el despido injustificado de 2 agremiados

Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del ISSSTE acusaron el despido injustificado de dos de sus agremiados en la ciudad.



La secretaria general de la sección 15 de SITISSSTE, Elsa Gallegos Rodríguez, comentó que a sus compañeras Claudia Vanessa Jaaz Ulibarri y Armando Román Morales, les fue retirada su llave de ingreso el día a de ayer 19 de abril, por lo que tuvieron que registrarse en un papel.



Ante estas anomalías, denunciaron que la coordinadora de Recursos Humanos y Francisco Ramírez Flores, encargado de Servicios Generales, son los responsables de no dejarlos acceder al hospital el día de hoy martes 20.



"De manera arbitraria y sin ninguna notificación de que hubieran cometido alguna irregularidad, les fue retirada la tarjeta y le negaron el acceso a su lugar de trabajo (...) la instrucción de que no se les permita, es de la licenciada Marcela del Grisel Yáñez Tapia, que es la administradora de este hospital, desconocemos los motivos, porque no recibieron los compañeros ninguna notificación de que iban a ser despedidos", señaló.



Dijeron que incluso, en el área de trabajo de estas dos trabajadoras afectadas por el presunto despido injustificado, colocaron a un policía de seguridad privada para evitar que ingresen a su espacio a laborar.



"¿No les han notificado nada, porqué razón los despiden, porqué razón les quitaron la tarjeta de entrada? y no dan la cara ninguna de las autoridades", recriminó la secretaria general del sindicato.



Por último, Elsa Gallegos, dijo que están a la espera de la llegada de un notario público, para que de fe que los ahora despedidos, sí se han presentado a laborar y han cumplido sus horas laborales, aún a las afueras del hospital.