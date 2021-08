Sindicato magisterial interpone amparo para no regresar a clases presenciales

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) solicitó a la justicia federal un amparo para que en tanto no se den las condiciones sanitarias para retornar a las clases presenciales, seguir laborando de manera virtual en el ciclo escolar 2021-2022, a iniciarse el próximo lunes 30 de agosto.



Jerónimo Gabriel Polo Navarro, secretario general de la Sección Veracruz del SITEM, señaló que la organización sindical hizo uso de este recurso jurídico siguiendo las indicaciones del Gobierno, al establecer que todo se haga en el marco de la ley y el amparo es una figura que se tiene, “estamos pidiendo que la propia justicia nos lo otorgue para garantizar las condiciones óptimas para evitar contagios de COVID-19”.



“En tanto no hay condiciones sanitarias se pueda seguir laborando en línea y proveer a las escuelas de todo lo necesario para que en una fecha no muy lejana podamos regresar como corresponde, con todas las medidas precautorias que puedan proteger a las y los niños y jóvenes”.



El dirigente magisterial explicó que con la medida adoptada por la organización sindical, con registro nacional otorgado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se deriva por los oídos sordos de las autoridades educativas y con ellos se busca “velar por los derechos e intereses de los agremiados, en este caso por la salud de ellos y sobre todo de la niñez y de los jóvenes, que son nuestra fuente de inspiración y de trabajo”.



“La idea es simple y llanamente tener las condiciones para impartir lo que nos toca, que es la educación y la educación también es eso. Lo preventivo, en dotar, en equipar, no nada más imponer y decir se va a hacer, porque al final de cuentas los niños no tienen la conciencia de saber o tener los cuidados necesarios. Eso nos toca a los adultos. En este caso, es obligación del Estado proveer de todas esas series de situaciones”, expuso.



Ante la tercera ola del COVID-19 y al estar en semáforo sanitario rojo la entidad veracruzana, vislumbró un panorama para la primera semana de septiembre “sombrío, no muy claro y esto dicho por especialistas y que nos marcan que México y Veracruz no tienen las condiciones y eso pone en riesgo a nuestra población más endeble, que lamentablemente hoy no está vacunada”.



Hizo un llamado, tanto a los padres de familia, docentes y autoridades educativas, a sumarse a los esfuerzos de cuidado y atención a los menores, que no tienen la posibilidad de contar con una vacuna, que no le va a restar el padecimiento pero le permitirá condiciones de defenderse.



Desafortunadamente, dijo, en estos momentos no están dadas las condiciones sanitarias desde el nivel de preescolar hasta el universitario, “no hay condiciones y aunado a ello, los efectos devastadores del Huracán Grace que vino a ponernos en una situación de riesgo mayor”.



Hay confianza en las autoridades estatales de que esto mejore a escasos días de retornar presencialmente a las aulas.



"Yo creo que tendría que valorarse fuertemente y ser consciente de lo que tenemos y de lo que contamos para poder atender y si no hay las condiciones necesarias mejor aplazar, porque si naciones más avanzadas o desarrolladas han dado marcha atrás para proteger a su población, por qué no hacerlo en Veracruz, no olvidemos que Veracruz tiene las condiciones geográficas más complicadas de todo el país", respondió.