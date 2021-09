Sindicato magisterial reclama a la SEV el cumplimiento de acuerdos

Agremiados al Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE) se manifestaron en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para exigir el cumplimiento de los acuerdos sostenidos, situación que está perjudicando a sus afiliados.Encabezados por Gerardo Velázquez Maravert, secretario general de la organización sindical, los docentes inconformes destacaron que en las mesas de negociaciones sostenidas con representantes sindicales y autoridades educativas se establecieron plazos para la solución de sus demandas; sin embargo, en algunos casos, los plazos ya vencieron y es la fecha que no se da respuesta a dichos acuerdos.“Tenemos temas de agenda rezagadas que no han sido atendidas, peticiones que no se han dado solución clara y estamos esperando a las autoridades para que den solución y es la fecha que no se han atendido”, expuso.Refirió que entre las demandas están cambios de adscripción y despidos injustificados, por lo que exigen ser atendidos con eficiencia.Explicó que se tienen términos de los plazos establecidos, como es el caso de los cambios de adscripción de Educación Física, de Preescolar, entre otros que no se han dado respuesta a ninguna de las peticiones hechas.Aunque admitió que no son números relevantes los casos planteados, “lo importante es la morosidad con la que actúan las autoridades del ramo, ya que todos son solucionables y aun así no los atienden”, añadió.Los manifestantes arribaron a las oficinas centrales de la SEV desde las 6:00 horas y hasta las 8:20 no habían sido atendidos, ninguna autoridad de la dependencia educativa se había presentado a dialogar con ellos, “no ha venido nadie a atendernos hasta el momento”, concluyó.