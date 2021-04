Sindicato plantea aplazar regreso a aulas en Veracruz hasta agosto

El secretario general del Sindicato Integrador de la Educación de Veracruz (SIEV), Enrique Cruz Canseco, planteó postergar el regreso a clases hasta agosto.



“Yo diría que no, que mejor se programara otro sector de la sociedad y además ya estamos en fin de ciclo escolar, que se inicien las clases con el nuevo ciclo 2021-2022 en agosto”, dijo.



Lo anterior, ante el anuncio del Gobierno de México de reanudar actividades presenciales en las escuelas en los meses de mayo y junio, siendo el SIEV un acumulado de mil 600 socios en todos los niveles educativos.



“Yo siempre he expresado que estamos de acuerdo que se vacune al magisterio pero también somos muy conscientes que no nada más se vacune al magisterio, sino a los padres de preescolar, primaria y secundaria”.



Observó que afuera de cada plantel aumenta el riesgo de una propagación de la enfermedad con la asistencia de las madres y los padres de los estudiantes.



“Si ellos no están vacunados, ahí se puede propagar la enfermedad. Yo he expresado siempre que se vacune a todo el pueblo mexicano y veracruzano, que se haga un esfuerzo para estar en condiciones óptimas de volver a clases”.