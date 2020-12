Sindicato reclama a Alcaldía de Coatzacoalcos su aumento salarial

"Víctor Carranza es un Presidente mentiroso, está mal asesorado, el quinquenio que nos robó el Ayuntamiento aparece desde el 2018, 2019 y 2020 y no es posible que no se les pague a los empleados sindicalizados", afirmó el secretario general del Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM) del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Gersaín Hidalgo Cruz.



En conferencia de prensa, el líder sindical retó al Alcalde a abrirse al diálogo en una sesión pública de Cabildo para aclarar la controversia en torno al aumento salarial y el pago del quinquenio.



"Es un robo lo que están haciendo porque es un dinero etiquetado para el pago de quinquenio, es un Presidente mentiroso no se ha acercado al Sindicato, no hay diálogo, amenazaron", reiteró.



Gersaín dijo que el estallamiento a huelga está latente, además resaltar que teme por su vida por las diversas amenazas que ha recibido.



Negociación salarial



Señaló que el SUEM propuso ante los tribunales el 20 por ciento para empezar la negociación, pero en la última audiencia la propuesta fue del cinco por ciento o del tres por ciento con el pago del retroactivo de este año.



“El 20 por ciento es una suma donde empieza el diálogo y aquí en el documento firmado dice que es el cinco por ciento, no hay más. La otra propuesta que le hizo el sindicato al ayuntamiento, danos el tres por ciento en este año, en diciembre, páganos el retroactivo de enero a diciembre y el otro por ciento lo pagan en febrero sin retroactivo y el final súmalo sin afectar”, expresó.



El dirigente sindical lamentó que el ayuntamiento haya suspendido los contratos de 30 días al personal eventual en plena pandemia.



Hidalgo Cruz aclaró que en lo que va de la administración la primera autoridad no se ha sentado a dialogar con la mesa directiva del SUEM y, en cambio, ha recurrido a asesores externos que cobran 200 mil pesos mensuales.



Agregó que el Sindicato ha sido paciente pese a que los uniformes de este año fueron entregados en octubre y no en marzo así como por la falta de cubrebocas o gel antibacterial.