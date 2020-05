Sindicatos demandan a Federación apoyar a empresas; temen cierres

De acuerdo con el Congreso del Trabajo en la zona de Veracruz y Boca del Río, alrededor de 100 mil trabajadores sindicalizados están temerosos de perder su fuente de empleo ante la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19.



Por ello, piden al Gobierno Federal que otorgue los incentivos para las empresas que se han visto afectadas por la emergencia sanitaria y así no cierren sus puertas, dijo el presidente del Congreso del Trabajo, Benjamín Gutiérrez.



"Si no se le dan los alicientes a las industrias que han cerrado, obviamente ellos van a tomar el camino de cerrar, irse y para que se rehaga económicamente el país estará difícil. Estamos viendo que cerraron hoteles, restaurantes, Veracruz tiene su convicción turística, ya se aplastó, quién va viajar en estos días. Lo hemos estado diciendo, hay preocupación".



Lamentó que haya una separación entre el Gobierno Federal y el sector empresarial del país, lo cual está afectando a los trabajadores.



Por ello, llamó a los tres niveles de gobierno a sumar y priorizar que se mantengan los empleos.



"Hay un divorcio entre el Gobierno Federal y los empresarios y eso afecta, nosotros somos el eslabón más débil y los más afectados son los trabajadores, el Presidente debe ponerse las pilas y sentarse con los empresarios, si robaron, si medraron, ahí la historia y que pague quien tenga que pagar", dijo.



Benjamín Gutiérrez precisó que si bien la situación económica es difícil, debe mantenerse el aumento salarial que se otorgó el año pasado, el cual fue del 20 por ciento.



"Nosotros tenemos la esperanza de que siga el aumento salarial y esto no quiere decir que es para echar a perder la vida a los empresarios, si el Gobierno está aumentando sueldos debe tener programa común con los empresarios".



Si bien no hubo desfile del Día del Trabajo por la emergencia sanitaria, sí envió un pronunciamiento desde la clase trabajadora al Gobierno y sector privado, en donde se exhorta precisamente a sumar esfuerzos.