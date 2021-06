Sindicatos magisteriales exigen cambios de adscripción y pago de seguro institucional

Organizaciones sindicales de la Unión de Sindicatos Magisteriales del Estado de Veracruz (USIMEV) advirtieron que dejarán su protesta hasta que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) dé respuestas reales a las demandas.



Esto lo aseguró Avith Moctezuma Uscanga, coordinador de esta organización quien criticó que solo han acudido funcionarios de segundo nivel, como es el caso de Francisco Lizárraga Meza, secretario particular de Zenyazen Roberto Escobar Pérez, para “dialogar con nosotros, pero sin ofrecer nada concreto”.



Refirió que el pasado lunes funcionarios menores ofrecieron lo que acostumbran siempre, “minutas y mesas de negociaciones para llegar a acuerdos, que nunca cumplen, por lo que ya no estamos dispuestos a seguir aceptando esas falsas promesas".



Y es que el pasado lunes, integrantes de las organizaciones magisteriales: Liga Magisterial Veracruzana (LMV) que dirige Octavio Rivera Flores; Alternativa Sindical de Trabajadores de la Educación de Veracruz (ASTEV), encabezada por José Ignacio Ortiz Reyes y Sindicato Auténtico de Trabajadores de Telebachillerato y de la Educación de Veracruz (SATEBAEV), a cargo de Víctor Hugo Suárez Ávila, así como Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación de Veracruz (GNTE), dirigido por Avith Montezuma Uscanga tomaron las oficinas centrales de la SEV para exigir respuestas a varias peticiones que no se han atendido por parte de las autoridades educativas.



Al respecto, dijo que los dirigentes magisteriales siguen en su postura de no entregar las oficinas de la dependencia por la falta de respuesta de estos malos funcionarios de la SEV.



“Ya no permitiremos más engaños, que hemos tenido durante los casi 30 meses que lleva al frente Zenyazen Roberto Escobar García, el que su gestión al frente de la dependencia se haya distinguido por una mayor negligencia, corrupción, omisión, ineficiencia y con unos funcionarios mentirosos que no cumplen sus promesas”, afirmó.



Expuso que se han firmado algunas minutas y se han tomado acuerdos pero que luego no se cumplen, “esa es la característica de esta administración; no resuelven los cambios de adscripción, los pagos de seguro institucionales, hay un rezago tremendo en la atención a sus demandas, a pesar de haberse presentado desde el inicio de la actual gestión”.



Tan solo en los cambios de adscripción, el problema se viene presentando desde el 2019, sin contar con los que se presentaron en el 2020 y lo que se llevan en el presente año “y no nos han resuelto nada”, añadió.



Señaló que los sindicatos magisteriales en cuestión, han solicitado la atención de unos 150 cambios de adscripción, debido a que la plataforma para ingresar y realizar el trámite correspondiente “está abierta, pero llena de inconsistencias y de irregularidades administrativas”.



Y lejos de arreglarla por parte de los responsables del ramo, dijo, terminaron descomponiéndola más y los problemas se han multiplicado, porque los trabajadores están físicamente en un lugar y administrativamente en otro y cuando los solicitantes dan sus datos reales no coinciden y obviamente la plataforma los rechaza.



Sobre el particular, señaló que el número de los rechazados es muy alto, “es una plataforma que no sirve a pesar de que se pagó una fortuna por su puesta en operación, por lo que los problemas persisten y no hay poder humano para resolverlos”.



Finalmente, advirtió que no se retirarán de la toma de las oficinas, hasta que alguien de los funcionarios “tenga la calidad moral para atenderlos y resolverles los problemas que afrontan los más de mil 500 sindicalizados de estas organizaciones magisteriales”.