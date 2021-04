Sindicatos no “dejarán pasar” la fecha del 1° de mayo en Xalapa

Diversas organizaciones de trabajadores en el Estado de Veracruz, anunciaron actividades en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada en conmemoración de el Día del Trabajo este 1° de mayo.



"Creo que es importante hacer algún evento y no dejar pasar este importante día como ocurrió el año anterior. Vamos a realizar un evento el día 1° de mayo en la plaza Lerdo, no muy numeroso, pero sí hacer algo para recordar a esos héroes", dijo Acdmer Antonio Galicia Campos, secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz.



Mencionó que se realizará un mitin y marchas cortas con pocos participantes para seguir con los protocolos sanitarios ante la pandemia por COVID-19.



Explicó que otro de los objetivos de las actividades a realizar en la plaza Lerdo es exponer reclamos a la actual administración, promesas no cumplidas e inquietudes de trabajadores.



"Hay temas de adeudos, violaciones a la Constitución Política, a la Ley Estatal del Servicio Civil, despidos injustificados, pérdidas de empleo".



El líder sindical lamentó que la pandemia haya dejado a comerciantes sin trabajo, y deudos de muertos por Coronavirus sin ninguna seguridad.



"Son miles de compañeros que se vieron afectados en la pérdida de empleo y de la vida. Muchos dolientes que perdieron a su familiar, se quedaron sin pensión y en total desamparo", concluyó.