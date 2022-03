Síndico de Alvarado acusa a Alcaldesa y a regidores de obstruir sus funciones

El síndico Único del Ayuntamiento de Alvarado, Jaime Abel Tiburcio Herrera, acusó a la alcaldesa Lizzete Álvarez Vera a los regidores, por obstruir el desempeño de su cargo al no convocarlo debidamente a las sesiones de Cabildo; además de realizar acciones contrarias a la Ley, hacer contrataciones sin informársele y de ocultarle la información financiera del municipio.En conferencia de prensa y luego de enseñar los expedientes de dos juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC), interpuestos ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), indicó que espera que los magistrados resuelvan conforme al derecho y se le permita cumplir su función."Son muchas, son varias (las decisiones que ha tomado el Cabildo sin estar supuestamente enterado), en el tema de los contratos, es lo que puedo decir, lo demás lo estoy fundamentando aquí en cada uno de los juicios que presenté, contratos de todo tipo que se hacen al interior de la administración", expresó.Tiburcio Herrera, quién se mostró reticente ante varios cuestionamientos de los periodistas, indicó que más allá de temer por su integridad física, debido a esta confrontación con los demás ediles, lo que le preocupa es lo que le pase a Alvarado; a su decir, este tipo de decisiones no consensuadas podrían repercutir en el avance del Gobierno Municipal."Me han obstruido, violentado, obstaculizado, y no me han permitido ejercer mis funciones; de mi parte siempre he estado abierto al diálogo respetuoso para servirle a mi tierra como fuimos votados", reiteró el apoderado legal de dicho Ayuntamiento.Herrera afirmó que las actas de las sesiones de Cabildo, de las que no estaba enterado de lo discutido, las ha firmado "bajo protesta" y con una leyenda de su inconformidad, por lo que espera deslindarse de la responsabilidad que ello podría acarrearle."Lo que yo pido es que haya respeto y apego a la legalidad y que se me deje ejercer mis funciones como síndico, para lo cual fui votado. La verdad que es un tema que me tiene desgastado en cuestiones de salud y no está siendo fácil esta situación", confesó.El síndico Único alvaradoreño, quién integra la Comisión Edilicia de Hacienda Municipal, expuso que en términos del manejo de los recursos en esa Alcaldía, "pareciera que me están ocultando o retrasando de como lo marca la Ley, que tiene ahí sus tiempos de cuándo se debe entregar la documentación financiera, y no lo están haciendo así".En su denuncia, explicó que el rompimiento de las relaciones con la munícipe y los regidores se originó desde el comienzo de la administración, cuando, según él, descubrió "algunas anomalías" durante la entrega-recepción."Noté cierta resistencia por parte de la presidenta municipal y del cuerpo edilicio, por aplicar la Ley. Fue desde ese momento que la relación entre el suscrito y los demás ediles comenzó a descomponerse, pues de forma desmesurada me pidieron que firmara diversos documentos en donde se aprobaban cuestiones en las que yo estaba en desacuerdo por estar fuera de los procesos de la ley", detalló.Jaime Abel Tiburcio Herrera reafirmó que en diversas ocasiones, en las sesiones de Cabildo, los ediles y la alcaldesa le han pedido que firme documentos que autorizan cuestiones que requieren de procesos especiales y un análisis minucioso para que no acarree responsabilidades, deudas y problemas a los alvaradeños."Incluso al negarme, han preferido ocultar documentos y llevar a cabo las contrataciones y compras, enterándome hasta tiempo después de hechas las operaciones, con la venia del tesorero y del contralor", acusó nuevamente.