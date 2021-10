Sinfónica de Xalapa reanuda conciertos presenciales el 29 de octubre

En rueda de prensa celebrada esta mañana, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) presentó su nueva programación de temporada, para los meses de octubre a diciembre, anunciando el regreso a la sala de conciertos de Tlaqná, Centro Cultural con aforo reducido por las medidas de seguridad sanitarias marcadas por Fundación UV y las autoridades estatales correspondientes.Con gran presencia de los medios de comunicación, el director titular de la OSX, Martin Lebel, habló sobre la importancia de llevar a cabo conciertos presenciales, aunque sea con cupo limitado ya que esto “alimenta al alma”, de acuerdo con sus palabras, “ya que no es lo mismo sentir y vivir un concierto en vivo que a través de una pantalla”, puntualizó. Sin embargo está orgulloso del alcance que ha tenido la Orquesta a lo largo de este periodo de contingencia sanitaria desde marzo de 2020.Anunció que para el próximo viernes 29 de octubre, la Orquesta Sinfónica de Xalapa llevará a cabo su primer concierto presencial de la temporada en la Catedral Metropolitana, con entrada libre para todo público, guardando todo el protocolo sanitario.Martin Lebel explicó que serán diez semanas de contenido artístico, un tanto novedoso, ya que se ejecutarán obras que no son siempre escuchadas en orquestas sinfónicas debido a que son especiales para ciertos instrumentos, señalando que es una oportunidad única para que el público xalapeño pueda disfrutarlas, puesto que no se sabe cuándo podrían volver a ejecutarse, y espera que no tan pronto, bromeó.El primer concierto de esta nueva etapa será grabado sin público y transmitido en redes sociales, sin embargo su regreso con público será en la Catedral Metropolitana de Xalapa, con entrada libre. Será una temporada pequeña y muy variada, con mucho Bach, muy barroca, Mozart, se conmemorará el 100 Aniversario Luctuoso de Camille Saint Saëns, el estreno en México de Fanny Hensel - Mendelssohn, obras para metales de Ewazen, Horovitz, Hindemith, entre otros. También se contará con la participación de solistas de la talla de Jorge Federico Osorio, al piano, Francisco Fullana, al violín, y un concierto especial con Filippa Giordano.En 1822, cuando Fanny Hensel - Mendelssohn tenía 17 años, y su hermano Félix 13, no era bien visto que una dama se dedicara a componer música, como tampoco a escribir libros. De modo que, si algo publicó Fanny en vida, lo hizo bajo el nombre de su hermano, con escasas excepciones.Su obra comprende alrededor de 500 piezas musicales, incluidos un trio y cuarteto para piano, una obertura, un cuarteto de cuerdas, cuatro cantatas y más de 125 piezas para piano y 250 lieder. Como ya se dijo, gran parte de esa obra no fue publicada en vida de la compositora. Hoy sí está a nuestro alcance. Sin embargo, los prejuicios continúan. Su obra es raramente presentada en público.El Cuarteto de cuerdas en Mi bemol Mayor fue compuesto en 1834 y nunca publicado en vida, la obra se abre con una serie de hermosos y breves pasajes, que cada instrumento retoma con ecos propios. Un segundo movimiento, vivo, exhibe rasgos característicos de los compositores barrocos que la autora admiraba. La obra termina con un tercer movimiento maravillosamente tierno e increíblemente conmovedor.Los Conciertos de Brandeburgo constituyen una colección de seis conciertos que Johann Sebastian Bach presentó en 1721 a Christian Luis, Margrave (marqués) de Brandeburgo-Schwedt.Probablemente Bach compuso los conciertos a lo largo de varios años mientras ocupaba el puesto de maestro de capilla en Köthen . La dedicatoria de Bach al Margrave data del 24 de marzo de 1721.Debido a que el rey Federico Guillermo I de Prusia no había sido un mecenas significativo de las artes, Christian Ludwig no contaba con músicos en su conjunto de Berlín para interpretar los conciertos. Por tanto, la partitura completa queda sin utilizar en la biblioteca del Margrave hasta su muerte en 1734, cuando fue vendida por 24 groschen de plata . El manuscrito autógrafo de los conciertos no fue descubierto en los archivos de Brandeburgo hasta 1849 por Siegfried Wilhelm Dehn , y los conciertos fueron publicados por primera vez un año más tarde.El sexto concierto presenta una instrumentación inusual sin violines, que podría parecer arcaica. Bach explora aquí las sonoridades graves, confiando la parte solista a violas da braccio y violonchelo y dejando el acompañamiento a las violas de gamba, un instrumento por cuya calidez de timbre (el más cercano a la voz humana) Bach sentía gran predilección. La viola da braccio es la viola convencional y se utiliza aquí para diferenciarla de la viola de gamba.Las dos violas comienzan el primer movimiento con un enérgico tema en estrecho canon, y a medida que el movimiento avanza los demás instrumentos se extraen poco a poco del flujo aparentemente ininterrumpido de invención melódica que muestra la maestría del compositor en polifonía.Se cree que los conciertos para violín de Bach fueron escritos entre 1710 y 1720, aproximadamente al mismo tiempo que los Conciertos de "Brandenburgo". Fueron sin duda compuestos después de que Bach estudiara los conciertos de Vivaldi, que se convirtieron en la comidilla del mundo musical tras la publicación de su colección de Op. 3 en 1711. En el re menor de Concierto para dos violines, los ecos de Vivaldi, y el estilo italiano saliente en general, se escuchan en el carácter vigoroso y agresivo de los movimientos exteriores, y en gran parte de la escritura en solitario. El primer movimiento comienza como una fuga muscular pero vertiginosamente intrincada, haciéndose más simple y directo cuando los solistas entran con su propio material contrapuntístico y la orquesta se esfuerza por conseguir una palabra ocasional en el borde.Este concierto será grabado en la sala de conciertos de Tlaqná, Centro Cultural y será transmitido el día miércoles 27 de octubre en la plataforma de Facebook y YouTube de la OSX (@OSXUV), en punto de las 20:30 horas. Cabe mencionar que el día viernes 29 de octubre será el primer concierto presencial de la temporada en la Catedral Metropolitana, con entrada libre.