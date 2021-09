SIOP informará cada mes avance en construcción de Panteón Forense de Coatza

Tres Secretarías de Despacho del Gobierno de Veracruz firmaron un convenio interinstitucional con el fin de ejercer de manera eficaz y eficiente, el subsidio de 12 millones 158 mil 20.52 pesos autorizados por la Federación para la construcción y edificación del Panteón Forense en Coatzacoalcos, convenio que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año.El Proyecto Ejecutivo contribuirá a las acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas en la entidad veracruzana, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.Las Secretarías que firmaron el convenio son la de Gobierno (SEGOB), la de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y la de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).El 12 de febrero de este año, la Comisión Nacional de Búsqueda autorizó el proyecto bajo el oficio número SEGOB/CNBP/0486/2021, que prevé la construcción y edificación del Panteón Forense en Coatzacoalcos.Los 12 millones 158 mil 20.52 pesos corresponden a una parte de la totalidad de la cantidad transferida por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz.La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas será la instancia responsable de la ejecución del proyecto, por lo que se ha comprometido a entregar los primeros días 10 de cada mes: El avance técnico-financiero en el desarrollo del proyecto ejecutivo integral de construcción y edificación, que establezca el reporte del presupuesto comprometido, devengado y pagado; la disponibilidad financiera con la que en su caso se cuente, y la documentación comprobatoria que acredite el avance reportado, como contratos, convenios, pedidos, facturas o cualquier otra documentación necesaria.También deberá entregar el reporte del avance de obra, mismo que incluirá el avance físico y financiero y reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos, y las estimaciones de la obra pública, en su caso, la evidencia de las estimaciones no operadas, ya que, debido al procedimiento administrativo del pago de las mismas no será posible remitirlas con sello de operadas.Así como las documentales que acrediten las estimaciones, avances de la obra y demás aplicable o aquélla que le sea requerida por la Secretaría de Gobierno, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.En el caso que la SIOP se percate de la necesidad de ejecutar trabajos adicionales, por escrito lo hará del conocimiento a la SEGOB a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, a efecto de que se tomen las medidas pertinentes para el desarrollo de la obra.