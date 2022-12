SIOP se retrasó con obras de este año; espera concluirlas en marzo

Para este año se programaron y presupuestaron 147 obras, de las cuales la mitad todavía están en proceso, por lo que se tuvieron que reprogramar y ahora concluirán en marzo del 2023, reconoció el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez.Aunque el funcionario aseguró que no se trata de un subejercicio, toda vez que la propia legislación permite reprogramas obras agendadas para los tres primeros meses del siguiente año.Manifestó que la causa por la que se retrasaron las obras fue la temporada de lluvias, aunque también por la falta de ministración de dinero desde la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), lo que incidió en retraso de pago de anticipos a las empresas constructoras.“Arriba del cincuenta por ciento están terminadas y faltaría el cincuenta por ciento para el próximo año, de más de ciento cuarenta y tantos. Todos los años tenemos un dinero que se queda para el siguiente año, pero no es subejercicio”.Cabe mencionar que SIOP es una de las Secretarías que obtuvo la mayor ampliación presupuestal en el ejercicio 2022, pero todavía no se aplica la totalidad del dinero destinado a obra pública.Al menos, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, Hernández Gutiérrez, reconoció que para el 2022 se le reprogramaron recursos por 2 mil 609 millones de pesos, entre dinero estatal y federal.Sin embargo, hasta el mes de septiembre solo se habían devengado mil 200 millones, es decir, estaba comprometido, pero sin aplicarse; aunado a ello, se tenía pendiente un gasto de mil 334 millones de pesos.