SIOP, sin prisas: Todavía no usa 900 millones para obras en Veracruz

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) no ha ejercido alrededor 900 millones de pesos de los más de 4 mil millones de pesos que se le asignaron para este año, confirmó el titular de la dependencia, Elio Hernández Gutiérrez.Durante su comparecencia ante diputados del Congreso del Estado, explicó que la SIOP obtuvo un presupuesto asignado inicialmente de mil 632 millones de pesos, mismo que fue modificado.Indicó que, con corte al 22 de noviembre, se tiene un presupuesto modificado de 4 mil 420 millones de pesos, del cual se han destinado recursos para la contratación de 300 obras por un monto de 3 mil 498 millones de pesos.Igualmente, se han comprometido para la realización de supervisiones, estudios y proyectos alrededor de 13.47 millones de pesos.Sin embargo, hay 908 millones que ni siquiera están comprometidos para obras a corto o mediano plazo.Al respecto, Elio Hernández justificó que dichos recursos provienen de un préstamo solicitado por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en el que no se exige que sea gastado a la brevedad.“Ese no precisamente se tiene que contratar en diciembre y no necesariamente se tiene que comprobar a finales de marzo, éste tiene vigencia este año y el siguiente año. Pero el que tiene vigencia ya lo tenemos contratado”, dijo.Así, dijo que del monto ya contratado, han sido utilizados 2 mil 362 millones de pesos para la construcción de 146 obras de infraestructura carretera, de las cuales 87 se encuentran en proceso y 59 han sido terminadas.El diputado de MORENA, Fernando Arteaga Aponte, señaló que según el Informe Ejecutivo se contrataron 267 obras, de las cuales 120 están terminadas y 147 están en proceso. Hernández Gutiérrez aseveró que no habrá problema en que las obras estén terminadas en el mes de marzo de 2022.“Nosotros tenemos para contratar hasta diciembre de este año y para concluir física y administrativamente a marzo del siguiente año; entonces estas obras sin problema las vamos a terminar”.“Aparte que en este año ya tenemos un crédito fiscal por parte de SEFIPLAN y ese crédito nos permite contratar este año o en el siguiente que es el 2022 y acabar las obras hasta diciembre del siguiente año, por eso no le veo problema en cuanto al proceso de estas obras”.En lo que respecta a la Infraestructura Básica, acotó que se han contratado 152 obras en las que se invirtieron mil 121 millones de pesos; de éstas, 69 se encuentran en proceso y 83 se han concluido.Respecto a las observaciones que realizó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a las Cuentas Públicas 2019 y 2029, el funcionario estatal dijo que están en proceso de solventación y están a la espera de la determinación del órgano.