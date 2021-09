SIOP ya se tardó en reparar puente que reclama El Castillo, en Xalapa

La reconstrucción de un tramo de la carretera estatal Xalapa-Alto Lucero, a la altura de la congregación de El Castillo, municipio de Xalapa, no requiere de una licitación, si no de una contratación directa porque se trata de una emergencia a causa de una contingencia natural.



El empresario constructor, Marcos Salas Contreras, aclaró que el tramo carretero dañado desde hace tres meses y que se encuentra peor a causa de las lluvias por el huracán Grace, no es un puente sino de una alcantarilla, ya que un puente es considerado como tal, a partir de los 12 metros lineales.



No obstante, consideró que, a casi tres semanas de la contingencia, la obra debió asignarse a una empresa con experiencia y seleccionada del catálogo de proveedores de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y a estas alturas ya reparada.,



Cuando una administración estatal no tiene a un Secretario de Infraestructura y Obras Públicas a la altura, la consecuencia es la ineficiencia y el “garrote”, expuso.



“Pero como esta gente no encara nada y todo quiere que el divino Dios lo resuelva, por ello, la ley del garrote se le debe aplicar al titular de la SIOP”.



Recriminó que este miércoles, policías desalojaran a un grupo de habitantes de El Castillo que exigían la reparación del tramo carretero.



En ese sentido, expuso que la protesta de los ejidatarios no tenía un fin perverso, sino una exigencia justa.



En este caso, agregó, el titular de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez, debió haber actuado de inmediato, reuniéndose con el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero y con los comisariados ejidales, con la finalidad de firmar una minuta para atender el problema.