SIPINNA alerta que menores pueden ser víctimas de pornografía, por mal uso de Internet

El Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal Integral de la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Coatepec, Jaime Ronzón Díaz, indicó que el hecho de que los jóvenes acepten perfiles sin foto y desconocidos en las redes sociales, los pone en peligro latente, pues de manera posterior podrían ser víctimas de pornografía.



“Hemos detectado que aceptan amistades que ni siquiera tienen foto de perfil, que no conocen y eso es lo más peligroso que estamos viendo, si ya es peligroso de por sí que un joven tenga acceso a redes sociales, el que acepten a alguien que ni conoces es más el riesgo”, aseguró.



Entrevistado, señaló que a través de video llamadas, los jóvenes o niños pueden ser fotografiados, para después ser exhibidos en cuerpos desnudos que no son suyos, a través de las distintas redes sociales.



“Este tipo de perfiles es que si les das aceptar, al ratito te mandan la video llamada y si al joven se le ocurre aceptar, en ese momento le toman la captura del rostro y después ponen algunas imágenes en un cuerpo desnudo que lo exhiben en redes, los hacen víctima porno, por aceptar un perfil no adecuado y aceptar una llamada de Messenger de quien no conocen”, abundó.



Por otra parte, precisó que a través de la Ley General de Educación, los planteles educativos prohíben a sus alumnos ingresar con dispositivos electrónicos, además de dar una serie de recomendaciones a los padres de familia para que estén al pendiente de sus hijos en este sentido.



“Esta Ley nos dice que no deben ingresar con estos dispositivos, así como una serie de recomendaciones para que en casa una hora antes de que vayan a dormir no tengan acceso a un dispositivo, para que tengan un descanso óptimo y se los pedimos a los profesores en las escuelas para que los alumnos no se distraigan, no es necesario el ingresar una tableta, un celular o una laptop”, detalló.