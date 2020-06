Sismo dañó antigua capilla de Ixhuacán de los Reyes

La directora de Protección Civil de Ixhuacán de los Reyes, Guadalupe Asunción Colorado Maldonado, informó que la Capilla de la Luz, situada en la cabecera municipal, sufrió afectaciones debido al sismo registrado este martes.



La torre izquierda de la edificación registró un deslizamiento, por lo que ahora representa un riesgo para los ciudadanos.



La funcionaria refirió que ya en años anteriores esta iglesia ha reportado daños en su estructura debido a sismos registrados en 1920 y un temblor del año pasado que se ubicó a 4.5 kilómetros del municipio de Xico y de Ixhuacán de los Reyes.



“Ya ha sufrido afectaciones en otros temblores en la parte de la torre, el año pasado también tuvo un daño por un sismo que se registró a 4.5 kilómetros de Xico e Ixhuacán”, acotó.



Asimismo, dijo que el año pasado debido a los daños, técnicos de Protección Civil del Estado acudieron para una revisión del inmueble, quienes determinaron un dictamen técnico de riesgo, sin embargo, al acudir al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para una posible reparación, el proceso quedó detenido en esa dependencia, sin que hasta la fecha les den una respuesta.



“Con mayordomos y personal del barrio acudimos al INAH y es ahí donde nuestro procedimiento ya no avanza, porque el INAH no nos da continuidad para seguir el proceso para que se restaure o a ver qué procede. Con el sismo de ayer, la torre tuvo un deslizamiento, dio como un giro y está más sentida, las grietas están más grandes”, detalló.



Por ello hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se trabaje en coordinación con el Ayuntamiento y se le pueda proporcionar seguridad a la población.



Pobladores no quieren perder esta iglesia emblemática



Y es que se trata de una edificación antigua que data del siglo pasado y está considerada como patrimonio histórico, por ello los pobladores piden a las autoridades atender ese tema, pues ante las afectaciones que presenta ya esta capilla, corre el riesgo de perder una de sus torres.



Al respecto, la mayordoma, Evelyn García, indicó que cada vez que hay movimientos telúricos, la iglesia sufre afectaciones, pues desafortunadamente está construida sobre una falla geológica, no obstante, destacó que es el edificio más antiguo y emblemático del pueblo, por lo que no quieren perderlo.



“Ha sufrido varias afectaciones, desprendimientos y cada vez que hay movimientos sísmicos la torre izquierda tiene cierto desplazamiento que amenaza con desprenderse, esa es nuestra preocupación como mayordomos, que esto afecte a un transeúnte y además se trata de un edificio emblemático para nuestro pueblo, es patrimonio histórico, por lo que no es fácil hacerle alguna modificación, siempre tenemos que contar con autorización del INAH”, dijo.



Ante esta situación, también exhortó al Gobierno del Estado para que se pueda llevar a cabo alguna reparación.



“Hacer un llamado a las autoridades estatales para que tomen en cuenta que si se derrumba sería una gran pérdida para la zona, es un edificio antiguo del siglo XIX que forma parte de la historia de nuestro pueblo, tenemos miedo que se pierda este legado. La parte del centro está en una falla geológica, se nota en los patios que están en esa parte, cada determinado tiempo presentan hundimiento. Que nos ayuden, que rescaten este edificio”, pidió.



Por su parte, Eulalia Hernández, otra de las mayordomas, precisó que las fiestas patronales importantes son celebradas en el mes de enero, mayo y noviembre, aunque destacó que este año la de mayo tuvo que ser suspendida ante la pandemia.



Asimismo, explicó que para evitar incidencias con los feligreses, se cierra el frente de la iglesia y a un lado de la capilla.