Sismo de 7.5 deja dos muertos en Oaxaca; hay siete hospitales dañados

Tras el sismo de 7.5 grados que se registró la mañana de este martes en Oaxaca y cuyo epicentro fue a unos 20 kilómetros al sur de La Crucecita, en Santa María Huatulco, el gobernador Alejandro Murat confirmó que el saldo hasta el momento es de una persona fallecida y una más herida por un derrumbe en dicho municipio de la región Costa.



En una entrevista radiofónica, el mandatario señaló que aunque la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitió una alerta de tsunami para costas de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, de acuerdo con agencias internacionales como Reuters y AFP, su gobierno no había emitido ninguna alerta al respecto; pese a ello, habitantes de Huatulco desalojaron los inmuebles cercanos a la playa por precaución.



Según el Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud 7.5 grados y su epicentro se registró hoy a unos 20 kilómetros de La Crucecita, en el municipio de Santa María Huatulco y se sintió en varios puntos del país, activando la alerta sísmica en la capital.



Tras el sismo de una magnitud preliminar de 7.5 grados, el Gobernador informó que se activaron los protocolos de seguridad para monitorear las calles y mantener protegida a la población, por lo que la Unidad General de Respuesta Inmediata (UGRI), así como las delegaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se encuentran monitoreando los posibles daños por el sismo.



Además de la región Costa, el movimiento también se sintió con mayor fuerza en la región del Istmo de Tehuantepec, la más afectada por los terremotos de 2017, donde las personas salieron a la calle y desalojaron viviendas y edificios.



Inicialmente, el sismo se registró con una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter, misma que posteriormente se actualizó a 7.5.



Aunque hasta el momento no se han informado oficialmente los daños, en Huatulco y en la capital de Oaxaca se reportan caídas de bardas, así como de marquesinas y anuncios comerciales. También ventanas rotas y daños menores en edificios de gobierno.



Sin embargo, Giovani González y Ricardo Pacheco, edil y regidor de turismo de Huatulco, respectivamente, informaron a El Universal que tras un recorrido por colonias y agencias, no se reportan otros daños mayores, mientras que la activación de alerta de tsunami se realiza por protocolo. Además, indicaron que desconocen y no tienen información verificada de la víctima que confirmó el Gobernador.