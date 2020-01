Sistema Anticorrupción de Veracruz falla en reunirse para sesionar

Por segundo mes consecutivo, la sesión ordinaria del Sistema Estatal Anticorrupción no alcanzó el número de asistentes requeridos y no reunió el quórum.



Por lo anterior, la asamblea se declaró clausurada en tanto los integrantes presentes celebraron reunión a puerta cerrada para abordar temas del Comité.



Cabe destacar que el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Emilio Cárdenas Escobosa, anunció el Programa de Testigos Sociales, mediante el cual, ciudadanos participarán en la vigilancia de la legalidad de licitaciones y convocatorias.



Aunque el tema se planteó en la sesión, por falta de quórum los integrantes del Comité Ciudadano no pudieron aprobar dicho punto. No obstante, el SEA-CPC presentará dicha estrategia el próximo jueves 23, en el Colegio de Veracruz.



"Es una propuesta de un programa del Comité Ciudadano, de recuperar y trabajar en coadyuvancia con la Contraloría por medio de Testigos Sociales y se convoca a ciudadanos y estén presentes en todos los procesos licitatorios”, dijo.



Definió que los voluntarios, sin acceso a un sueldo, participarían a modo de vigías y darán fe de los procedimientos apegados a derecho.