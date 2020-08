Sistema de justicia de Veracruz puede colapsar por pandemia, reiteran

El presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz, Vito Lozano Vázquez, advirtió que el cierre de los juzgados derivado de la pandemia por COVID-19 y la reapertura de los mismos de manera desorganizada podría provocar el colapso del sistema judicial de la entidad, tal como se está viendo en otros Estados de la República.En ese sentido, comentó que el organismo que encabeza solicitó al Consejo de la Judicatura una audiencia para entregarles el proyecto que han elaborado, el cual tiene el efecto de que se apresure la impartición de justicia mediante ciertas estrategias de carácter jurídico que deben de implementarse, sobre todo aquellas correlacionadas con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.“Con nuestra propuesta buscamos avanzar en la administración de justicia y evitar un colapso tremendo en el poder judicial a nivel estatal, para que no se den problemas de carácter físico, como lesiones o pérdidas de vida. Definitivamente no estamos de acuerdo en que se abran los juzgados y se lleve a cabo de manera desorganizada la administración o procuración de justicia, porque tenemos el riesgo de que se contagien de COVID-19 nuestros compañeros abogados, las partes que representamos o el personal de los juzgados”, dijo.“Lo que queremos es que nos permitan ser coadyuvantes del Poder Judicial para que, en lugar de estar recibiendo 5 o 10 demandas, 5 o 10 promociones con una cita que nos están dando en 15 días o un mes, nosotros tengamos la oportunidad de que a través de los medios digitales, los jugados de cada uno de los distritos apliquen los mecanismos de resolución de conflictos y por medio de la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa, se empiecen a resolver y dictar sentencias a la brevedad posible entre las partes”.Señaló que los abogados se encuentran en una situación muy incierta, porque el aislamiento impuesto desde marzo ha traído un trastorno en todo lo que se llama administración de justicia a nivel nacional y, obviamente, Veracruz no es la excepción.Aquí el problema es que, por un lado, nosotros vivimos de la litigada y, por el otro, tenemos la presión de nuestros clientes que quieren saber qué es lo que va a pasar con sus asuntos, los cuales además viven con el miedo de contagiarse y fallecer de COVID-19 sin que se resuelva su situación. Por ello, algunos compañeros han estado presionando para que se reabran los juzgados y se dé trámite a todos los asuntos judiciales que se encuentran parados, apuntó.“Ahí no termina la situación, se encuentran pendientes miles de expedientes, pero el problema mayúsculo son las demandas y trámites que están detenidos, que no se han podido presentar y que pueden colapsar al poder judicial, como está sucediendo en la Ciudad de México, donde hay personas que para recibir un billete depósito de una pensión alimenticia están desde las 4:00 de la mañana haciendo fila, lo que es inconcebible”.El presidente del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz afirmó que esto definitivamente no puede seguir así, “pero tampoco es la forma el que algunas personas estén actuando de manera material y físicamente para abrir los juzgados, es decir, con coacciones, con presiones de carácter material”.Consideró que “es necesario implementar estrategias de carácter jurídico y material, y sobre todo de recursos humanos para no exponer a la gente y que esto camine a la mayor brevedad posible. Por eso, le reiteramos a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la magistrada Sofía Martínez Huerta, y a los integrantes del Consejo de la Judicatura que nos permitan platicar con ellos para coadyuvar y resolver estos problemas, no para crear más”.Asimismo, advirtió que en Veracruz pudiera darse una situación similar a la acontecida en Durango, donde dos directivos de la Barra Mexicana de Abogados fueron detenidos de forma indebida por encabezar una violenta protesta contra el Supremo Tribunal de Justicia de esa Entidad, “porque los abogados en Veracruz no estamos resolviendo, coadyuvando, ni aportando nada”.Lozano Vázquez señaló que si el sistema judicial se reabriera de la forma acostumbrada, los abogados estarían haciendo una colas enormes, porque todos buscarían entrar al mismo tiempo para que les reciban sus promociones y demandas.“Recordemos que solamente en Xalapa somos más de 3 mil abogados, los cuales estaríamos a las puertas del juzgado con nuestros representados en la avenida Lázaro Cárdenas para entregar los papeles que necesitamos. No podemos llegar a esta situación, porque se pondría en peligro a nuestros clientes, a nuestros compañeros trabajadores del poder judicial y a nosotros mismos”.“Nuestro criterio es que, antes de abrir, debemos de buscar las estrategias para evitar esta situación, y la mejor manera de hacerlo es que los juzgados nos den un correo electrónico por cada distrito al que poder enviar las demandas o promociones que tengamos, y de esa manera seguir los procedimientos”.Vito Lozano recordó que existe un jugado digital en la ciudad de Xalapa y desde el Colegio de Abogados están proponiendo que se instaure algo parecido en cada distrito judicial, para que desde sus casas puedan estar litigando, llevando a cabo audiencias y resolviéndolas, y que por este medio se avance en la impartición de justicia.“Debemos salirnos un poquito de las costumbres que tenemos de la administración de justicia presencial. Con este sistema, a través de un correo electrónico yo puedo presentar una demanda y que nada más se use a la persona física para correr el traslado de la misma, mientras que la parte demandada debe facilitar también un correo para que le estén notificando y llevando a cabo los trámites”.Estamos acostumbrados a que las listas de acuerdos son publicadas y ahí vamos a ver cuál es el avance de nuestro expediente, explicó, pero teniendo un correo electrónico los tribunales podrán en un momento dado notificarnos de los avances del juicio y las vistas sin que vayamos a los juzgados, ya que con este sistema no es necesario.Nos tenemos que modernizar, insistió. “Podemos aprovechar la tecnología para realizar las audiencias de manera digital, mediante videoconferencias en las que el tribunal nos dé la oportunidad de conectarnos con él y el juez coordine la reunión, escuche a las partes que aportarán las pruebas necesarias bajo los principios de contrariedad y de igualdad, obviamente sin violar el procedimiento establecido en el área correspondiente, sea penal, civil, mercantil, etcétera”.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund