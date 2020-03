Sistema de justicia en Veracruz carece de traductores de lenguas originarias: IVAIS

Veracruz padece un déficit de intérpretes de lenguas originarias al servicio de justiciables, admitió la directora del Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), Xóchitl Molina González.



Señaló que el Estado de Veracruz cuenta con traductores de náhuatl y totonaca pero no en el resto de las lenguas maternas.



"Tenemos abogados de náhuatl, totonaca pero hacen falta de tének, otomí, ñañú, popoluca, zoque, entre otros", enfatizó la funcionaria.



Recalcó que la exigencia de los usuarios de la procuración y administración de justicia es disponer de un intérprete en su propio idioma.



"Estamos en ese proceso. Yo soy parte del Comité Técnico de lo que se está haciendo para poder tener traductores y estamos en ese proceso. Hay muy pocos y necesitamos triplicar ese esfuerzo, (...) Necesitamos más esfuerzo".



Para ello, enfatizó que se requieren más recursos para contratar abogados y abogadas capaces de dominar la lengua.



"Y sí los hay, los hay en cada municipio, profesionistas, (...) No son suficientes porque en otros gobiernos no ha habido voluntad y ahora hay que picar piedra", abundó.