Sistema Múltiple de Agua abastecerá a 5 comunidades de Coatepec: Alcalde

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, informó que una vez que se eche a andar el Sistema Múltiple del Agua, no será factible abastecer a la colonia 2 de Marzo, situada en la localidad de Puerto Rico.



El edil señaló que ya el tema fue informado a los pobladores de esta colonia, quienes, en su mayoría, son integrantes del Movimiento Antorchista y que en reiteradas ocasiones se han manifestado para exigir que se les dote del líquido de este sistema.



“Yo le he comentado a la colonia 2 de Marzo que el sistema múltiple no es para abastecerle de agua a los que ahí viven. Es un tema que incluso yo se los comenté. Se les dijo claramente que no era factible, ahí tendría que ser otro proyecto”, detalló.



Asimismo, indicó que en próximos días se inaugurará el mencionado sistema, que tiene como finalidad abastecer a cinco comunidades del Pueblo Mágico.



“Estamos ya en la última etapa porque ya se está concluyendo, para que podamos tener los tanques de bombeo hacia Las Lomas y Puerto Rico y con esto ya estaríamos arrancando lo que es el Sistema Múltiple”, concluyó.