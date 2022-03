Hoy retornamos a la disposición establecida en el encabezado del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.”Observamos que el proceso penal no agota la noción de sistema penal y también nos deja la impresión de que “No hay nada nuevo bajo el sol”, pues el célebre Juicio de Salomón es un proceso penal acusatorio y oral.Corría el año de 1976 cuando iniciamos la Maestría en Ciencias Penales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Dos Maestros destacaron en la responsabilidad de la asignatura de Criminología: Luis Rodríguez Manzanera (UNAM), titular de la asignatura; y, Lauro Altamirano Jácome (UV), quien fungió como adjunto. Ambos catedráticos excelentes.Hoy, muchos años después, y por petición de algunos alumnos, estamos en el trance de contestar la cuestión ¿Qué es el sistema penal? Con Eugenio Raúl Zaffaroni respondemos que el sistema penal es el conjunto de agencias que coinciden en la cuestión criminal. Se advierte que la palabra “sistema” no debe entenderse en sentido biológico (como el sistema nervioso).A veces sucede que usamos una palabra o expresión cotidiana sin detenernos a considerar su concepto significado. Por esto, la ocasión es magnífica para recordar a los Profesores mencionados en el primer párrafo, pues alguno de ellos nos llevó hacia la fuente de información que alimenta este escrito.Nos referimos al siguiente libro: López-Rey, Manuel. (1978). Criminología. Criminalidad y Planificación de la Política Criminal. Madrid, España: Biblioteca Jurídica Aguilar. En esta obra, el autor aborda el tema que hoy es objeto de nuestro interés.“Por sistema penal -afirma López-Rey- entiendo el constituido por los Códigos penales y procesales penales, y leyes de análoga naturaleza, la organización de la Policía, de los tribunales de justicia y del tratamiento, cualquiera que sea la modalidad de éste. En algunos países, la prevención del delito, que es el término casi exclusivamente usado, forma parte de dicho sistema, señaladamente cuando la dirección de dicha prevención es parte del Ministerio de Justicia.”López-Rey pretende complementar dicha noción con una afirmación lapidaria que, supera en importancia el intento por ofrecer un concepto significado. Las siguientes son sus palabras: “Como sistema está histórica y fragmentariamente formado, y su totalidad, como un todo, es más aparente que real. Con frecuencia, cada una de sus partes opera con entera independencia de las demás, lo que, a más de aumentar la ineficiencia, lo hace más costoso.”Es decir, habría que esculpir en piedra que el sistema penal no es sistema. Después de su expresión crítica, Manuel López-Rey no le otorga mayor relevancia a su aseveración y sigue adelante con su discurso relacionando dos términos mediante las siguientes expresiones: uno, “el sistema penal continental europeo”; y, otro, “el sistema penal angloamericano”. Sobre este último, el autor hace una distinción, el sistema penal angloamericano en lo que se refiere a los Estados Unidos, es más limitada que la que existe con el sistema inglés de Gran Bretaña.Desde aquí se perfila la terminología que va adquirir el carácter de introductoria al “sistema penal” establecido con la Reforma Constitucional mexicana de 2008 y que se calificó de novedosa.“El [sistema penal] continental europeo se caracteriza por un formalismo exagerado con abundantes raíces romanas o de pasados siglos, por una concepción del procedimiento a base de partes, por una distinción entre sumario y juicio, y por un complicado conjunto de decisiones y apelaciones. El elemento básico es el principio inquisitivo, conforme al cual una parte de las actuaciones es secreta. (M. López-Rey).“El segundo [el sistema penal angloamericano] es menos formal, las raíces consuetudinarias son manifiestas, la concepción de partes apenas existe, ni tampoco la tajante distinción entre el sumario y el juicio, el procedimiento es marcadamente verbal en vez de escriturario, el número de decisiones y apelaciones limitado, y se basa en el principio acusatorio.” (M. López-Rey).Después de esto, Manuel López-Rey formula un juicio crítico que debe caer como un balde agua fría para todos aquellos que en México y en el 2008 se dejaron cautivar por el esnobismo, pues “Ambos sistemas [penales] son anticuados.”Para decirlo con las palabras de un contemporáneo: los ius penalistas estamos laborando con “La dogmática penal de ayer: in dubio pro reo”. “...el proceso aparece como una relación de contrarios, de adversarios, para que los perjudicados venzan y sometan al delincuente, al enemigo a través de un procedimiento “debido” (due process), según las normas legales que va estableciendo el poder.” (A. Beristain).Ya quedó dicho, para los penalistas de nuestros días, el sistema penal es el conjunto de agencias que coinciden en la cuestión criminal (E.R. Zaffaroni). Algunas son exclusivamente penales (policías, servicio penitenciario, tribunales penales, órganos políticos de interior, seguridad, inteligencia, etc.).Otras agencias, en cambio, participan del poder punitivo [el poder de imponer penas] pero sus funciones son más amplias como: las agencias políticas; las agencias de reproducción ideológica (universidades), las cooperaciones internacionales, los organismos internacionales y, por supuesto, el gran aparato de propaganda sin el que no podría subsistir, o sea, las agencias de comunicación masiva.La Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, 2008, en México, durante la vacatio legis se conoció por el discurso oficial como Sistema de Justicia Penal y Seguridad Pública. La doctrina le otorgó diversos nombres, uno de los más comunes fue “Sistema penal acusatorio y adversarial”.No debemos desprendernos del criterio “acusatorio-inquisitorio”, puesto que se trata de una brújula general, y la marcada tendencia al inquisitorio será autoritaria, por regla general, pero estamos conscientes de que una correcta tutela de los Derechos Humanos requiere también ciertos poderes dispositivos en el tribunal para suplir a las partes (E.R. Zaffaroni).Verdaderamente novedoso sería que todos aprendiéramos a leer el sistema penal en clave de Derechos Humanos, pero más novedoso aún sería que estos fuesen instrumentos de cambio de los sistemas penales en la región.