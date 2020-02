SITESE bloquea accesos de la SEV por atraso en cambios de adscripción

Por el atraso en cambios de adscripción por parte de la Secretaría de Educación, al menos 350 integrantes del Sindicato de Trabajadores del Estado al Servicio de la Educación (SITESE) cerraron los accesos de la Secretaría de Educación de Veracruz.



Al respecto, Levi de Jesús Galván Pesqueda enfatizó que esto obedece al incumplimiento de minutas firmadas con mandos de la SEV.



"El motivo es el incumplimiento de cambios de adscripción por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz. Eran movimientos dados en una mesa de diálogo y tenemos unas minutas que no se cumplieron"



Dijo que por parte del SITESE agotaron la última instancia de diálogo ante Oficialía Mayor, de la cual, dijo, siempre existió disposición a la negociación.



Sin embargo, acusó que mandos intermedios de la dependencia intervinieron para entorpecer el trámite.



"Son permutas y ahí viene lo raro: la permuta se da entre dos compañeros, es rápida y no les afecta; son cadenas aprobadas y es cuestión de que decidan moverlas", explicó.



Señaló que la defensa del SITESE es por 50 cambios de adscripción en diferentes regiones de la entidad.



"Desde el mes de agosto las solicitamos pero hay una minuta que dice que ya deberían estar los compañeros en sus escuelas", señaló.



Abundó que no abrirán los accesos en tanto la dependencia no resuelva sus demandas.