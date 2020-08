Situación de pobreza afectaría aprendizaje de alumnos en zona rural de Tantoyuca

En algunas comunidades de la zona de Tantoyuca, hay familias que carecen de televisor o de algún dispositivo con acceso a la programación que implementó la SEP para este retorno a clases en modalidad virtual y a distancia. Sin embargo, pese a estas condiciones de rezago, se buscarán opciones para que alumnos puedan tener un mejor desempeño, manifestó docente de la zona rural de Tantoyuca.



El catedrático, que pidió guardar su identidad para no generar controversia por sus opiniones, refirió que padres de familia le han comentado que han tenido problemas para sintonizar la programación que estableció la SEP para televisión abierta.



Agregó que el método pedagógico que se debe implementar en cada alumno será distinto, esto debido a la falta de recursos con los que cuenta la familia que por alguna razón social o económica no pueda ofrecer todas las condiciones favorables para el aprendizaje en el alumno.



“Hay demasiadas limitantes por la falta de organización, ya que no se cuenta con los recursos tecnológicos necesarios en algunas comunidades de Tantoyuca conforme a lo que se transmite en TV. No todos pueden tener el acceso a pesar de que sea señal abierta, si no se cuenta con un televisor tipo HD; con buena señal, además de tomar en cuenta un entorno que propicie la atención del alumno, sin estos elementos, puede ser complicado para ellos y para los padres que sirven de apoyo”, citó el docente.



Mencionó que se cuenta en algunos hogares con deficiencias económicas pero un factor importante serán los tiempos para organizarse en familia con dos hijos que estudian en diferentes niveles, debido a que sólo se cuenta con un televisor y podrían empalmar horarios de transmisión.



“Existe la inconformidad en algunos padres de familia que evidencian la dificultad sobre la programación de cada clase de acuerdo al grado escolar, por ejemplo, los de 4º grado tendrán que estar pendiente en su televisión desde las 4 de la tarde o hasta las 7 de la noche; creemos que esas modificaciones hechas en un horario escolar van a descompensar el aprovechamiento académico. También hay que ver si los programas se llegarán a empalmar, en caso de que sólo se tenga un televisor y más de dos hijos en varios niveles”, expuso.



No obstante, consideró que los padres de familia son una parte importante para fomentar el empeño y dedicación al estudio, pues aunque entre sus alumnos hay disposición, también desearían estar en un aula con sus demás compañeros.



“Es el primer día de clases y sabemos que los niños están en resguardo por cuestiones sanitarias. Interviene mucho el factor motivacional. Algunos alumnos me han externado con sentimiento que extrañan su escuela y a sus compañeros, así que los padres juegan un papel muy importante para evitar que se desmotive el alumno, por lo que deben coadyuvar en la enseñanza junto a nosotros”, concluyó.