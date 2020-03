Situación “difícil” para restauranteros y palaperos de Antón Lizardo por contingencia

Luego de que el Ayuntamiento de Alvarado anunciara el cierre de las playas, lagunas y ríos del municipio como medida preventiva ante el coronavirus, restauranteros y palaperos de Antón Lizardo, afirman que la situación es difícil para ellos, porque ya desde hace dos semanas la afluencia ha disminuido.



Ya se había atendido la recomendación de separar las mesas pero con el cierre de las playas será menos quienes lleguen.



"Ayer en todo el día tuvimos unas personas y sólo fue la renta de la mesa porque no quieren comer, les da miedo", señaló uno de los comerciantes.



La indicación es que se replieguen las mesas en las palapas y se atienda a los comensales en los restaurantes y sólo con 50 por ciento de las mesas para respetar la distancia.



Los comerciantes retiraron la mayoría de las mesas de las palapas y se les da la indicación a los bañistas que no entren.



Las playas ya fueron señalizadas con bandera roja y con letreros que dicen "playa cerrada, no pongas en riesgo tu vida".



En Alvarado, las playas más concurridas son "La Trocha”, “Escolleras”, “La Cava” y “Paseo Nacional”.