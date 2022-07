SNTE opera para Esteban Ramírez, presidente de MORENA en Veracruz, denuncian

Docentes agremiados a la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) exhibieron que su dirigencia pretende operar en favor de los intereses del actual presidente del partido MORENA en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, para las próximas elecciones de delegados el 30 de julio.Según detallaron, han sostenido varias reuniones en el Centro Orizaba de Convenciones (COCO), donde los dirigentes magisteriales les han instado a votar por personas que les serán indicadas por el Ramírez Zepeta, con el fin de que en su momento estos delegados puedan ratificarlo a él como dirigente del partido.“Hay compañeros maestros que nos pueden apoyar para que se le dé el voto a Esteban Ramírez Zepeta. Esta situación porque hace un momento decían: es que ustedes están escondiendo. No, no estamos escondiendo nada, por eso se los estoy diciendo aquí. Soy respetuoso de cada una de las ideas políticas, sociales que tenga cada uno. Entonces ese es el trabajo que se viene”, se observa decir al profesor Leandro García Hernández, supervisor de Educación Indígena, en un video filtrado por los asistentes.El Supervisor Escolar justificó el estar operando para el actual dirigente del MORENA porque éste les ha ayudado para que la representación del SNTE “tenga voz y voto” y se sacara un tema en la Cámara de Diputados que no fue en beneficio de esta representación sindical sino de todos los docentes.Incluso, les indicó que con los programas sociales que tiene el Gobierno federal dando dinero a la gente tiene asegurados los votos de la población, por lo que sin duda este partido se mantendrá en el poder, por lo que es importante estar en buenas relaciones con quien gobierna.Les explicó que aunque son muchos los aspirantes a delegados, lo que les piden es votar por los nombres que les darán que son afines a Ramírez Zepeta, para que en su momento, de los 200 delegados que resulten electos, éstos puedan favorecer su permanencia al frente del Morena en el estado.“Aquí nos va a dar la línea, en este caso la dirigencia, y sobre todo Esteban Zepeta va a decir: ‘bueno, del distrito XV, tal nombre, los maestros ayúdenme con estos dos nombres”, dice García Hernández en el video.Los docentes que dieron a conocer esta situación lamentaron que se mantengan prácticas que el partido en el poder aseguró que ya no existirían.