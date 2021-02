SNTE regresaría a clases con 4 semanas en semáforo verde en Veracruz

Hasta que haya una semaforización en verde de cuatro semanas “estaríamos en condiciones de revisar el regreso a clases; de lo contrario, se esperaría hasta que estén las condiciones sanitarias propicias”, manifestó Mario Hernández Sánchez, secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



En entrevista, momentos antes de reunirse con el alcalde Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, en donde se le plantearía un proyecto piloto de clases virtuales que se iniciaría en esta Capital, el dirigente magisterial señaló que mientras tanto se ha recomendado a todos los agremiados registrarse en la plataforma que implementó la Secretaría de Educación de Veracruz para ello.



“Hay una plataforma donde los compañeros se están registrando, vamos a esperar, porque no hay indicación de cuándo, dónde y con quiénes tendremos que presentarnos pero por lo pronto nos estamos registrando”, añadió.



Insistió que cuando el semáforo epidemiológico esté en verde durante cuatro semanas, se revisaría el regreso a clases de manera presencial, en tanto, “vamos a hacer lo que nos corresponde, nos vamos a registrar, nos vamos a vacunar cuando ya esté la aplicación y estaremos muy pendientes del regreso a clases, con toda la seguridad de la salud de los trabajadores, los niños y los padres de familia”.



Hizo un llamado a todos los agremiados a registrarse en la plataforma correspondiente y al llamado de la vacunación, asistir todos aquellos que estemos con toda la seguridad, sin riesgos de que la vacuna se aplique sin riesgos de alguna secuela en la salud, en caso de que la hubiera”.



Por otro lado, al referirse al presunto daño patrimonial detectado en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), por más de 62.4 millones de pesos del FONE, dijo a los agremiados de la Sección 56 del SNTE “que ya están en los rubros laborales y en esa parte ellos tienen que ver de dónde es la partida que falta”, añadió.



“Nosotros no somos quienes tenemos que señalar este tipo de declaraciones de la autoridad correspondiente. Son ellos quienes tienen, primero que revisar y luego la autoridad que es señalada tiene que solventar las observaciones. Nosotros tenemos claro que los presupuestos que se han designado para esto son los que tienen que aplicarse para los docentes. Nosotros no tenemos todavía ninguna certeza que sea parte de lo que se presupuesta para los trabajadores de la educación”, puntualizó.



Con respecto a la reunión que sostendría con el alcalde de Xalapa, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, dijo que se le plantearía un proyecto para tener clase vía virtual con un equipo profesional de las tecnologías de la comunicación y ojalá se pudiera tener un acuerdo para beneficio de las y los niños.



“Es una prueba piloto que se ensayará en la escuela Raúl Contreras Ferto de la congregación de El Castillo, lo vamos a aplicar con todos los niños a ver si se tiene el apoyo del Ayuntamiento de Xalapa para su realización”, concluyó.