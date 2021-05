SNTSS protestará este 1° de mayo en defensa de su Contrato Colectivo de Trabajo

Integrantes de la Sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se manifestarán este primero de mayo, en el marco del Día del Trabajo, en defensa de su Contrato Colectivo de Trabajo y para demandar la aplicación de las vacunas anticovid a todo el personal que falta.



A través de un mensaje en sus redes sociales, el dirigente de la Sección IV, Juan Carlos Perzabal Castillo, señaló que esta es una movilización que se llevará a cabo en todo el país y aquí en la sede delegacional se hará lo propio a convocatoria de su dirigente nacional Arturo Olivares Cerda.



La movilización, explicó, consistirá en un plantón frente a la sede delegacional la mañana de este primero de mayo.



Resaltó que la idea es “no dar un paso atrás para que no se vea lesionada ninguna sola coma ni tilde de lo que es el Contrato Colectivo de Trabajo y nuestros estatutos”.



Agregó que el mitin se hará de forma simultánea a las 10 horas en todo el país y no hay intención de confrontar, pero sí de concertar y que se vea que lo único que quieren es ser escuchados y atendidos.



Destacó que los trabajadores están dispuestos a ir de la mano de la gran institución que es el IMSS.



A esta convocatoria se llamó a los trabajadores de la Sección que no estén enfermos y que deseen participar y guardando las medidas sanitarias.