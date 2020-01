Sobre bodas gay, se respeta opinión de Iglesia, pero no puede imponer: Encinas

Al ser cuestionado sobre la reforma al Código Civil que permitiría temas como el matrimonio igualitario y el divorcio exprés o incausado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que ningún legislador debe de incurrir en ambigüedades al proteger los derechos de los ciudadanos.



Además, destacó que la postura de los grupos religiosos de Veracruz se debe de respetar, pero no pueden imponer su opinión respecto a este tema.



“Es muy respetable el punto de vista de la Iglesia pero es su punto de vista. Nadie puede imponerle a otro su forma de pensar o de vivir”, subrayó.



El funcionario federal acudió al auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” para participar en el Foro Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación.



“Aquí no debe de haber ambigüedades, ni dudas; en general, los Derechos deben de respetarse y todas las personas tienen el derecho a vivir en igualdad y al libre desarrollo de su personalidad, de su sexualidad, sin que nadie le imponga sus propia cultura y sus valores”, declaró en entrevista en el Congreso de Veracruz.



La iniciativa modificaría varios artículos del Código Civil permitiendo, entre otras cosas, los matrimonios gay.



Encinas calificó como importante dicho proyecto y recordó que el Código Civil vigente data de inicios del siglo pasado y requiere de una actualización particularmente para mejorar los Derechos de las Mujeres.



Además, recordó que en su momento fue impulsor de dichos cambios en la capital del país, en donde está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo.



“Nos tocó iniciar reformas de fondo que han permitido el establecimiento del matrimonio igualitario y otros Derechos, se ampliaron los Derechos Civiles de todas las personas”, añadió.