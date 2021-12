Sobre críticas de Monreal y Dante, “no tengo ninguna opinión más”: Cuitláhuac

El Estado es respetuoso de la determinación del Juez respecto al caso de José Manuel “N”, asentó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al referir que no tiene opinión sobre los senadores de la república Ricardo Monreal y Dante Delgado, quienes han acusado autoritarismo de su Gobierno o impulsan la desaparición de poderes en Veracruz.Durante entrevista en Xalapa, el mandatario fue cuestionado sobre la amenaza de Dante Delgado para indagar abusos en la entidad y una eventual desaparición de poderes “Adelante, no tengo ningún problema con ello, adelante lo que ellos consideren. No tengo ninguna opinión más de lo que he dicho”, dijo.Y es que este martes se determina si el Juez vincula a proceso a José Manuel “N” colaborador del senador Ricardo Monreal , presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, detención que causó polémica a nivel nacional.“No tengo mayor opinión, la que dije en un medio local, mantengo la misma”, manifestó el mandatario estatal al referir que ya había hablado del tema.Asimismo, el titular del Ejecutivo no emitió opinión sobre las “diferencias” que mantiene con el senador Monreal, quien ha criticado la detención de inocentes usando el delito de “ultrajes a la autoridad” en la entidad.“Argumenté el porqué se encuentra ese artículo de ultrajes y que se revise si gustan, no tengo ningún problema”, reiteró.