Sobrina de Alcalde de Orizaba desmiente tener síntomas de coronavirus

Irina Rojí Novelo, sobrina del alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, aclaró que hasta el momento no tiene síntomas del contagio del COVID 19 a pesar de que hace una semana regresó de Francia, aunque aseguró estar aislada.



La joven pidió que se deje de manejar información falsa sobre ella y su familia.



"Me gustaría comunicar que todo lo que ha salido en notas, cadenas de WhatsApp y especulaciones sobre mis padres y mi persona están completamente alejado de la realidad. Es lamentable ver como han distorsionado la vida privada de una familia, contemplando las circunstancias críticas en las que nos encontramos como humanidad".



Explicó que en agosto de 2019, ella empezó a formar parte de un programa de intercambio en Francia y que hasta hace 8 días y que por medidas de seguridad y decisión de sus padres, regresó a su casa en Orizaba.



Sin embargo, destacó que desde ese momento se ha mantenido aislada de su familia para seguir con el protocolo estipulado por el Gobierno, ya que hasta el día de hoy se encuentra en buen estado de salud y sin presentar ningún síntoma de contagio.



"Mi familia de igual manera ha tomado todas las medidas de sanidad correspondientes; igualmente me gustaría aclarar que mis padres en ningún momento se han trasladado o salido del país".