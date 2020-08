Sociedad de padres de Coatepec carece de recursos para mantenimiento de escuela

Padres de familia en Coatepec advirtieron que los planteles escolares podrían caer en el abandono y descuido debido a que las asociaciones no han podido hacer el cobro de las cuotas escolares, las cuales ayudarían al mantenimiento de las instalaciones de este mes.



Y es que señalaron que el recurso que se obtuvo en el ciclo escolar anterior ya se invirtió en reparaciones y limpieza de las escuelas en todos los meses del cierre por la pandemia de COVID-19.



“Ya no contamos con recursos para seguir haciendo el mantenimiento. En nuestro caso, es una escuela muy grande y se han hecho reparaciones de lavabos, limpieza de maleza porque por las lluvias el pasto crece muy rápido y son recursos que nosotros tenemos que invertir”, señaló un padre de familia.



Asimismo, lamentaron que no hay manera de solicitar el pago a los padres, pues la Secretaría de Educación sólo les permite el ingreso para hacer las faenas, pero no para hacer el proceso de cobro.



Del mismo modo, dijeron que deberán contar con estos recursos antes de un inicio de clases presencial, pues se tendrán que hacer adecuaciones de los planteles, “no va a haber manera de regresar a lo normal, se tendrán que hacer cambios, tener todos los artículos de limpieza, adecuaciones, más lavabos”, insistieron.