Sociedad enfrenta realidad cada vez más trágica, advierte párroco

Negar la realidad no es útil y “tampoco culpar a tiempos pasados de lo que nos toca resolver ahora”, refirió el padre Florentino Lucas Valdez, en apego a un pronunciamiento planteado por obispos del país en torno a la violencia e inseguridad.Agregó que se trata de “una realidad trágica”, en la cual “el crimen se ha extendido por todas partes trastocando la vida cotidiana de toda la sociedad, afectando las actividades productivas en las ciudades y en el campo, ejerciendo presión con extorsiones hacia quienes trabajan honestamente en los mercados, en las escuelas, en las pequeñas, medianas y grandes empresas”, citó con base al pronunciamiento.Mencionó que los obispos relatan la situación crítica que vive el país: “se han adueñado de las calles, de las colonias y de pueblos enteros, además de caminos, carreteras y autopistas y, lo más grave, han llegado a manifestarse con niveles de crueldad inhumana en ejecuciones y masacres que han hecho de nuestro país uno de los lugares más inseguros y violentos del mundo”.Lucas Osorio abundó que los obispos mexicanos, en este mensaje del pasado 23 de junio, exponen esta y otras realidades que “son los vacíos de Dios en la sociedad mexicana, no porque Dios se ausente, sino porque nosotros los mexicanos no hemos querido que la Buena Noticia de Jesús se encarne y se haga viva en las estructuras sociales y económicas”.El párroco encargado de la catedral de la ciudad esgrimió que, como Iglesia, se reconocer que no se ha hecho lo suficiente en la evangelización de los pueblos y que es necesario redoblar esfuerzos.“En esto de redoblar esfuerzos, estamos buscando dar respuestas a las interpelaciones de la realidad a través de la elaboración del marco doctrinal encarnado. Para lograrlo, se han dado los pasos necesarios: después de la elaboración de los contenidos, se hizo un cuaderno de trabajo que nos ayudará a sumergirnos en la revelación, en la Tradición de la Iglesia y en los documentos del Magisterio. Será un gran momento de evangelización para todos.“Dicho cuaderno se utilizará en los talleres que se realizarán en cuatro zonas pastorales de nuestra Diócesis el próximo sábado 2 de julio, donde participarán seis representantes parroquiales, además de los sacerdotes., buscando contestar las preguntas: ¿la propuesta de redacción doctrinal, ilumina la realidad? ¿Qué hace falta? ¿Qué otros documentos sugieres?”, concluyó.