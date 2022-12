Sociedad impone distractores para celebrar la navidad: arzobispo

Durante la misa del segundo domingo de adviento el arzobispo de la Catedral Metropolitana de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, señaló previo a la navidad que en la actualidad la sociedad impone preparativos para celebrar esta fecha.“Muchas de las cosas que hacemos no tienen que ver directamente con el evangelio y Juan el bautista nos centra para que nuestros preparativos para la navidad no sean ‘fiestas’, no decimos ‘felices fiestas’, decimos ‘feliz navidad, feliz nacimiento de Jesús’”.Afirmó que objetos como los regalos y otras costumbres contemporáneas a la navidad serían distractores.“Nos distraemos con regalos, con adornos, con celebraciones, con posadas, todo eso puede estar muy bien pero tengamos cuidado, si no hay desiertos, si no hay momentos de silencio, de oración, de preparación interior todo eso es un gran distractor por qué puede pasar otra navidad y ahí dónde tú sabes que Jesús quiere nacer y no ha podido nacer”.Patrón Wong apuntó que durante esta celebración es necesario encontrarse con uno mismo, “atravesar un desierto”; “es necesario que en estas últimas semanas de preparación para navidad todos sin excepción cada uno y cada familia pasen por un desierto, ¿qué significa el desierto?, es el lugar donde no hay nada más que encontrarte contigo mismo, no es nada más que encontrare con Dios”, dijo.