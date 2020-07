Sociedad responde a petición de apoyo de personal del Hospital de Río Blanco

Luego del llamado que hizo el personal del Hospital Regional de Río Blanco (HRRB), solicitando ayuda a la población para contar con electrolitos e hidratarse tras las jornadas que tiene en las áreas COVID, se dio a conocer que la sociedad ha respondido de manera positiva.



Personal que labora en ese nosocomio indicó que diariamente se utilizan de 70 a 80 bebidas hidratantes para la gente que labora las 24 horas.



Explicaron que son médicos, enfermeras, camilleros y personal de intendencia los que completan jornadas de 12 horas, las cuales son muy desgastantes, física y anímicamente, por lo que al salir sufren de hambre y se encuentran deshidratados.



Recordaron que en días pasados, a través de redes sociales hicieron un llamado a la población para que colaborará con ellos, dotándoles de bebidas con electrolitos y afortunadamente, la gente les respondió y les ha apoyado.



Señalaron que la situación en lo referente a la pandemia sigue siendo complicada por la saturación y falta de infraestructura y recursos en los hospitales, lo cual va a seguir mientras la población no sea consciente y acate las medidas preventivas.



Por ello, hicieron un llamado a que la gente no se arriesgue y tampoco lo haga con los demás.



Recordaron que el pasado viernes falleció un hombre que llegaba al hospital con problemas respiratorios y a la fecha, con él suman alrededor de 5 personas que han muerto en las mismas circunstancias, sin poder respirar y no alcanzan a llegar para obtener ayuda médica.