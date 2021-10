Sofía Echeverri expone “Arqueología secreta/ mujeres trabajando”, en el MAX

Este viernes 15 de octubre Sofía Echeverri compartirá con el público xalapeño su creación “Arqueología Secreta/mujeres trabajando”, en la que reflexiona sobre los roles de género haciendo uso del patrimonio simbólico universal. Dicha exposición se presentará en la sala de exposiciones temporales del Museo de Antropología de Xalapa (MAX); y estará disponible de martes a domingo hasta el 19 de enero del 2022, en horario de 9:00 a 17:00 horas.“Lo que no se nombra, no existe, de igual manera, lo que no visualizamos tampoco tiene posibilidades de existir. Por lo que en esta exposición (“la Arqueología secreta / Mujeres trabajando”) representa a la mujer desempeñando –desde una postura activa, lúdica y de poder– los roles, símbolos, profesiones y oficios otorgados tradicionalmente al varón, con el objeto de contemplarla desarrollando acciones que la dotan de un especial empoderamiento”, dijo la autora a propósito de su creación.De acuerdo con sus descripciones, en esta obra Sofía Echeverri busca reivindicar el poder histórico de la mujer asignándole símbolos que durante siglos han sido destinados únicamente a los hombres. De forma que esta exposición ofrece una perspectiva oculta y desconocida de la realidad social.Echeverri es Licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Guadalajara; su lenguaje pictórico propone una relación dicotómica entre la figuración –en blanco y negro– y la abstracción –en color– para unir ambas cualidades y generar un nuevo modo de expresión. Su trabajo artístico refleja gran preocupación por la inequidad de género y la violencia contra la mujer, la depredación humana, el desplazamiento y la sustitución de prácticas y estéticas de los pueblos originarios. Ha realizado 19 exposiciones individuales, y colaborado en más de 80 colectivas tanto en México como en el extranjero. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2019).En el texto de sala de “Arqueología secreta / Mujeres trabajando”, Andrea Medina Rosas describe a Echeverri como “una mujer libre que, ante las interpretaciones patriarcales de nuestro pasado por parte de la arqueología, reflexiona y elige reinterpretar el arte prehispánico dando un lugar de igualdad y poder para las mujeres. No se trata de exactitud, de tener título de arqueóloga, se trata de reparar daños con la potencia de la imaginación, de ensanchar puertas para salir de la inercia de asumir lo dado como única opción”.