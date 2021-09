Sofía Martínez pierde batalla para regresar al Poder Judicial

La expresidenta del Poder Judicial del Estado (PJE), Sofía Martínez Huerta, continuará fuera del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, al declararse “sin materia” un recurso promovido por la también exmagistrada contra el Pleno del Consejo de la Judicatura.



Este 6 de septiembre quedó firme la sentencia de fecha 25 de mayo de 2021 del Juzgado Decimoséptimo de Distrito relativo al juicio de amparo 418/2021 promovido por Martínez Huerta.



En dicho juicio, la exmagistrada solicitó la suspensión definitiva de actos del Pleno del Consejo de la Judicatura de Veracruz, consistente en un Proceso Administrativo Sancionador en su contra.



En el mismo sentido, Martínez Huerta solicitó ante el Juzgado 17º invalidar la inhabilitación dictada contra su persona para desempeñar un cargo público por un periodo de dos años.



El análisis del juez 17º Jesús Arturo Cuéllar Díaz consistió en no otorgarle la suspensión definitiva a Martínez Huerta, toda vez que la quejosa impugnó conductas imposibles de ordenar su cese inmediato.



En cuanto a la inhabilitación, el Juzgado 17º determinó que es viable avalar dicha sanción dado que de no hacerlo se estaría privilegiando un interés particular (el de Sofía Martínez) sobre el de la colectividad.



Con la sentencia en su contra, Martínez Huerta recurrió el pasado 12 de julio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito para promover un amparo en revisión de la sentencia del Juzgado 17º. En respuesta, el Colegiado Administrativo determinó la validez de la sentencia del Juez 17º luego de haber causado estado (quedar firme) el 23 de julio pasado.



A la vez, determinó que Martínez Huerta cayó en el error de no haber promovido de manera pronta un recurso de reclamación contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado Administrativo, teniendo de plazo del 24 al 26 de agosto y por lo tanto, se declaró sin materia y la exmagistrada no pudo invalidar su inhabilitación del Poder Judicial.