Solecito de Veracruz coloca segundo “árbol del dolor”, en el Zócalo de Veracruz Puerto

Integrantes del colectivo "Solecito de Veracruz" colocaron un segundo árbol de Navidad con fotografías de personas desaparecidas, señalan que uno no fue suficiente para llenar de esferas que representan a quienes buscan.Señalan que es un árbol del dolor pero también de esperanza de encontrarlos."No alcanzan para todas las enfermas, alguien nos donó otro arbolito. Para mí es un día difícil. Mi hijo cumple 10 años de desparecido y yo sigo en la lucha, aquí estoy dando la cara con todo mi dolor, acompañando a mis hermanas del mismo dolor que también me acompañan a mí", dijo Rosalía Castro.En el Zócalo de Veracruz, se reunieron los familiares en el preludio de la Nochebuena, leyeron la oración al hijo desaparecido y gritaron que no descansarán hasta encontrarlos."No hay nada que celebrar pero sí estar con ellos, buscándolos, todos los días", externaron.También se pasó lista de las personas desaparecidas y recordar que esta Navidad faltarán en su casa.