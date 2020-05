Solecito exige a Fiscalía iniciar proceso por desaparición forzada contra Duarte

La Secretaría de Gobierno debe intervenir en el caso del exgobernador Javier Duarte de Ochoa para echar abajo la determinación de una juez de devolver los 40 bienes que habían sido incautados como parte de la investigación por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, afirmó la directora del Colectivo de Búsqueda de Personas, Lucía Díaz Genao.



Por lo que pidió al Consejo de la Judicatura que se solicite la revisión de la sentencia.



"Le pedimos directamente a la licenciada Olga Cordero que intervenga y que ese embargo se vuelva a restituir, es increíble como los jueces actúan de una manera tan ligera y sin buena justificación".



Asimismo, pidió que se inicie, por parte de la Fiscalía General de Veracruz, el proceso por desaparición forzada durante su gestión al frente del Estado.



Díaz Genao lamentó que al exmandatario sólo se le hayan dado nueve años de sentencia, porque incluso podría obtener la libertad en 2 años.



Consideró que Duarte de Ochoa no debe salir de la cárcel.



"Lejos de querer que al señor se le estén dando beneficios, como es la revocación del embargo, queremos que se le imputen las desapariciones forzadas. Duarte nunca debe salir a la calle como un hombre libre, los delitos que él cometió fueron de lesa humanidad".



Insistió en que se revise todo el caso porque no hay razones que justifiquen la devolución de las propiedades localizadas en Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y Veracruz.



"No vemos alguna razón para que la juez Isabel Porras Odriozola le haya revocado el embargo de esos bienes. No le veo ninguna razón para que lo haya hecho, porque todos esos bienes fueron conseguidos por medio de empresas ‘fantasma’ que el señor instituyó y están a nombre de prestanombres. Son fechorías que se hacen con una estrategia y la jueza lo sabe", criticó.



El colectivo de búsqueda de personas Solecito de Veracruz también publicó un pronunciamiento en donde externan la inconformidad por la resolución de la Magistrada Isabel Porras Odriozola.