Psicólogo Joaquín Rosas

Director General de Al Calor Político



Me dirijo a usted de la manera más respetuosa y le comunico que desde el 2018 damos seguimiento a los trabajos que hace la Secretaría de Obras Públicas en el Estado de Veracruz.



Actualmente tenemos un Director con el cual se pensó que las cosas serían mejores, pero vea estas imágenes del tramo Tamarindo-Xalapa. El asfalto absorbió el material, así se encuentra de Cardel hasta el libramiento de Rinconada, no es cualquier cosa la distancia y además son dos cuerpos de dos carriles cada uno, por lo que le solicitamos sean corregidos los trabajos y se sancione a quien corresponda y no se contrate más a estas empresas.